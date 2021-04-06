Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse fiyatı ve kodu! Turex borsada ne zaman işlem görecek?

Turex halka arz tarihi bir süredir yatırımcıların merak konusu haline gelmeye devam ediyor. Şirket yaptığı açıklama ile yüzde 20 hissesi 1-2 Nisan tarihlerinde toplanacak talep sonrasında halka arz edileceğini duyurmuştu. Kiler Holding bünyesindeki Turex Turizm, personel ve öğrenci taşımacılığı sektörlerinde faaliyet göstermekte olan bu şirketten hisse almak isteyen yatırımcılar gelişmeleri takip etmeye başlarken talep toplama sürecinde pay başına 12 TL fiyat belirlenmişti. "Turex halka arz sonuçları açıklandı mı, borsada ne zaman işlem görecek?" gibi sorular bu noktada yanıt aramaya başladı.

TUREX TURİZM HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Halka arzdan sonra yaşanan hızlı yükseliş binlerce yatırımcıyı borsaya yeni giren şirketlerin hisselerine yönlenmesini sağlarken Turex Turizm halka arz sonuçları, hisse kodu ve fiyatı gibi detaylar vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Şirketin halka açıklık oranı bilindiği üzere yüzde 20,83 olarak duyurulmuştu.