Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde açık mı? 2021 Vakıfbank çalışma saatleri!

Bankaların otomobil, konut ve ihtiyaç kredilerinde yaptığı indirimler vatandaşlarımızı bankalarla görüşme yapmaya yöneltiyor. Vakıfbank şubelerinde işlem yapmak isteyenler 2021 Vakıfbank çalışma saatleri ile ilgili olarak Vakıfbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu ve tatil günlerinde açık mı? sorularının cevaplarını öğrenmek istiyor.
Vakıfbank çalışma saatleri ile açılış kapanış ve öğle arası saatlerine ilişkin detaylar şöyle;
Vakıfbank 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren hafta içi 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet sunuyordu. Yapılan son açıklamayla birlikte Vakıfbank çalışma saatleri 4 Mart 2021 tarihinden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellendi.
Vakıfbank'ın tüm şubelerinde saat 12.30 – 13.30 saatleri arasında öğle arası verilmektedir.
Vakıfbank'ın tüm şubeleri akşam saat 17.00'a kadar hizmet vermektedir. Bu saat itibariyle banka personelinin mesaisi son bulmaktadır.
Vakıfbank tüm şubeleri hafta sonu (Cumartesi – Pazar) çalışmamaktadır.
Vakıfbank'ın ülke geneli şubeleri resmi ve dini bayramlarda kapalıdır.