Borsa İstanbul en likit piyasalardan biri

FINANSAL teknoloji alanında halka arzı gerçekleşen ilk firma olan Matriks, Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni sonrasında işlem görmeye başladı. Matriks hisselerinin ilk işlem günü için düzenlenen gong törenine katılan Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, finansal teknoloji alanında dünyada son zamanlarda çok hızlı değişimler yaşandığına işaret etti. Ergun, "Tüm piyasalarımızı ve takas sistemimizi uçtan uca tek bir sistem üzerine topladık. Böylece birçok farklı ürün sorunsuz şekilde tek bir sistemde işlem görebilir hale geldi. Gururla söyleyebilirim ki, bu sayede dünyanın en likit borsalarından biri oldu" dedi.