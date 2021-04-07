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Giriş Tarihi: 7.4.2021 11:23

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 'den 'Enerji Verimliliği' açıklaması

AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'Enerji Verimliliği' açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , "Geçen yıl verimliliğe 635 milyon dolar yatırım yaptık, 451 bin ton eşdeğer petrol tasarruf ettik. Bu da 158 milyon dolara denk geliyor" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "2017-2020 dönemi için enerji verimliliğine 4,8 milyar dolar yatırım yaptık ve toplam 1,2 milyar dolar tasarruf sağladık." dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'Enerji Verimliliği' açıklaması
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