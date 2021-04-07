Facebook için bu kez BTK da devreye girdi

Kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun hakkında resen inceleme başlattığı Facebook için bu kez Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devreye girdi. BTK, telefon numaralarından e-posta adreslerine, doğum tarihinden konumuna kadar özel bilgileri çalındığı iddia edilen yaklaşık 20 milyon Türk kullanıcıya ilişkin Facebook'tan açıklama istedi. Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı haberleri üzerine kurum yetkilileri harekete geçti.Facebook yetkililerinden konuya ilişkin bilgi talep eden BTK, 4 Nisan'da resmi yazı göndererek, durumdan etkilenen Türk vatandaşlarına ilişkin bilgiler ile alınan önlemlerin bir an önce bildirilmesini talep etti. "Business Insider" internet sitesinin haberinde, bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin çevrim içi olarak ücretsiz paylaşıldığı iddiasında bulunulmuştu. Yayımlanan kişisel bilgilerin 32 milyondan fazlasının ABD'den, yaklaşık 20 milyonunun Türkiye'den, 11 milyonunun Birleşik Krallık'tan, 6 milyonunun Hindistan'dan olduğu ifade edilen haberde, söz konusu bilgiler arasında telefon numaraları, konum bilgileri, doğum tarihleri, elektronik posta bilgilerinin bulunduğu aktarılmıştı. Güvenlik uzmanları da verilerin bilgisayar korsanları tarafından dolandırıcılık için kullanılabileceği konusunda uyarmıştı.Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da, veri güvenliğinin sağlanması için kullanıcıların, bilgileri ele geçirilenler arasında olmasalar da parolalarını değiştirmesi gerektiğini bildirdi. Oltalama saldırılarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Sayan, veri ihlali sonrası e-postalara veya telefon numaralarına gelen mesajlardaki linklere, e-postaya gelen zararlı içeriklere karşı tedbirli davranılmasının önem taşıdığını ifade etti. Sayan, tahmin edilmesi zor parolaların kullanılmasını gerektiğinin altını çizerek, doğum tarihi, yakın kişi isimleri, telefonun son hanesi, ardışık sayılar, klavyedeki ardışık tuşların parolalarda kullanılmaması uyarısını yaptı.Farklı sosyal mecralarda benzer veya aynı parolaların tercih edilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Sayan, "Kurumsal e-posta adresleriyle sosyal medya platformlarına üye olmayın. İki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin. Birçok mecrada parolayla SMS seçeneği de bulunmaktadır. Böylelikle parolanız ele geçirilse bile hesabınız güvende olur" diye konuştu.Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir (KVKK), herhangi bir ihlal olmaksızın herkesin kendisi hakkında veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahip olduğunu belirterek, bugüne kadar kuruma veri ihlali gerekçesiyle 8 bin 728 başvuru yapıldığını, bunlardan 7 bin 25'inin sonuçlandırıldığını açıkladı. Bilir, "Kişisel veriler sizindir. Size ait olan sizde kalsın. Elbette veri paylaşılabilir ya da aktarılabilir ama bizim altını çizdiğimiz husus gereksiz, ölçüsüz veri paylaşımından sakınmalarıdır. Kişi herhangi bir ihlal olmaksızın kendisi hakkında veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkına sahip. Eğer işlenmişse bilgi talep etme hakkına sahip. Bugüne kadar 8 bin 728 başvuru kurula intikal etti. Bunlardan 7 bin 25'i sonuçlandırıldı" dedi.