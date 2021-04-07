Facebook için bu kez BTK da devreye girdi

Kullanıcı verilerinin sızdırılması nedeniyle Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun hakkında resen inceleme başlattığı Facebook için bu kez Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) devreye girdi. BTK, telefon numaralarından e-posta adreslerine, doğum tarihinden konumuna kadar özel bilgileri çalındığı iddia edilen yaklaşık 20 milyon Türk kullanıcıya ilişkin Facebook'tan açıklama istedi. Facebook'taki 533 milyon kullanıcının verilerinin bir hacker platformunda ücretsiz olarak paylaşıldığı haberleri üzerine kurum yetkilileri harekete geçti.