Geleceğe iz bırakan girişimler sahneye çıktı

Kullandıkları yapay zeka, bulut ve yapay öğrenme teknojileriyle hataları minimuma düşüren, verimliliği artıran ve zaman kazandıran çözümler geliştiren girişimler ODTÜ ve ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ) etkinliğinin 16'cısında bir araya geldi. Geleceğe iz bırakacak girişimler yaptıkları sunumlarla online etkinlikte yatırımcıların karşına çıktı. Reklam desteğinin yanı sıra nakit para ödülünün dağıtıldığı etkinlik öncesi girişimcilere uluslararası vizyonla çeşitli eğitim ve mentorluklar sunuldu. Süreci başarı ile tamamlayan girişimler, pandemi koşulları nedeniyle online platform üzerinden gerçekleştirilen hibrit bir demo day ile izleyici karşısına çıktı. Geleceğe iz bırakacak girişimlerin sunumları YFYİ Youtube kanallarından canlı olarak izlendi. Türk Telekom Pilot gibi kurumsal hızlandırma programı dışında henüz firmalaşmamış girişimler teknoparklarda erken aşamada yatırımcının ilgisini çekiyor. Türk Telekom gibi kurumlarla işbirliğine giriyor.YFYİ 2020 ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından 16'ncısı düzenlenen hızlandırma programı demo günü girişimcilerin sunumlarıyla başladı. "Sağlığı Tasarlayanlar", "Yenilik Yaratanlar" ve "İş Dünyasına Yön Verenler" panelleriyle devam eden etkinlikte iş dünyasıın sunduğu destekler açıklandı. 50 biner TL'lik Onedio Özel Ödülü'nü; Favor, CaseFuture, WeeKiddo, Magfi girişimleri paylaştı. Kurumlarda veri temizleme işlerini yapay zeka kullanarak çözen Sweephy girişimi Koç Sistem Özel Ödülü ve ODTÜ Teknokent Uluslararasılaşma Ödülü'nü kazandı. ODTÜ Teknokent Uluslararasılaşma Ödülü'nü Porion, Bionova ve HETES girişimleri de paylaştı. 100 bin TL'lik Elginkan Vakfı Büyük Ödülü'nü Vivente, Uluslararasılaşma Ödülü'nü de Oculera kazandı. Yine 20 bin TL OSTİM Ödülü'nü ikinci el iş makineleri pazar yeri olarak dikkatleri üzerine toplayan iyimakina.com girişimi aldı. TEB Özel Ödülü'nü Optio girişimi almaya hak kazandı.FAVOR, tüketilmediği için çöpe dökülen ürünlerin normalden daha uygun fiyatlar ile tüketiciye sunulduğu, pazar yeri iş modeline sahip bir mobil uygulama. Gıda israfını önlemenin yanında, işletmelere son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler özelinde stok ve fiyat optimizasyonu hizmetleri de sunuyor.ÖZELLİKLE finans ve perakende sektörünün en önemli sorunu kirli veriler. Bu sorunu çözmeye aday girişim Sweephy, gelebilecek farklı kaynak ve formattaki verilere (finans verileri, kullanıcı kaydı verileri vb.) otonom temizleme ve düzenleme hizmeti sunan, kullandıkça öde tabanlı yazılım modeli. Koç Sistem Özel Ödülü ve Uluslarasılaşma Ödülü almayı başaran Sweephy, yapısal olan verilerde kolon açıklamalarına bakılarak, yapısal olmayan verilerde de veri setinin açıklamasına bakılarak veriye uygun temizleme modüllerini oluşturuyor. Derin öğrenme ve makine öğrenmesi ile geliştirilen algoritmalar veri düzenleme işlemlerini otonom şekilde sağlayacak.İYİMAKINA.com, ikinci el iş makinesi satış süreçlerini açık artırma kavramı üzerinden optimize edip taraflar için hızlı, adil, güvenilir ve verimli sonuç yaratan bir online pazaryeri platformu oluşturuyor. OSTİM Özel Ödülü'nü almayı başaran girişim kronik hale gelen sorunun çözümü için çaba harcıyor. İkinci el iş makineleri konusunda düzensiz pazara standartlar getirme iddiasını da taşıyor.BIONOVA girişimi gıda endüstrisinde açığa çıkan gıda atıklarının katma değerli ürünlere dönüştürülmesini sağlıyor. Özellikle ithal edilen, ulaşımı zor olan enzim ve yenilenebilir enerji olarak kullanımı yaygınlaşan biyoetanol üretimini gerçekleştiriyor. Gıda endüstrisinin atık yönetimini kolaylaştırmayı ve bu atıkların çevresel etkilerini azaltmayı hedefliyor.