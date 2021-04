İftar sofrasına zam yok

Ramazan ayına sayılı günler kala iftar sofraları için alışverişler hızlandı. Bu yıl da pandemi nedeniyle iftarı evlerinde yapacak olan vatandaşların aklına en çok "Yine Ramazan fırsatçılığı yapılacak mı?" sorusu takıldı. Kırmızı etten beyaz ete, bakliyattan tatlıya kadar Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan gıdaları tek tek araştırdık. Gıda fiyatlarında pandeminin de etkisiyle geçen yıla göre ortalama yüzde 30 artış olduğunu belirten sektör temsilcileri, "Her Ramazan'da sofralara bir zam fırsatçılığı olur. Ancak bu yıl buna geçit vermeyeceğiz. Ürünlerimizde bir eksiklik yok. Vatandaş talebine yetecek kadar ürünümüz var. Ramazan etkisiyle fiyatlarda artış olmayacak. Aksine bazı bakliyat ürünlerinde düşüş göreceğiz" diyor.Geçen yıla göre fiyatı yüzde 12 artan kırmızı ette Ramazan ayında hane tüketiminde yüzde 30 artış bekleniyor. Ancak en çok tüketimin yapıldığı restoranların kapalı olması nedeniyle et tüketiminin dengeleneceği belirtiliyor. Et Üreticileri Birliği Başkanı Dr. Ahmet Yücesan, toptan karkas etin kilogram fiyatının 39 ila 40 TL arasında seyrettiğini belirterek, "Uygun fiyatlı satış yapan marketlerde kıymanın kilogramı 42-43 TL, kasap ve diğer zincir marketlerde ise 50 TL'den satılıyor. Kuşbaşı eti de discount marketler kilogramını 45 TL'den, kasap ve marketler ise 55 TL'den satıyor. Ramazan ayında da bu fiyatlardan satış devam edecek. Herhangi bir zam yapılmayacak" dedi.Bu yıl dünyada artan yem fiyatı nedeniyle beyaz et fiyatı da yükseldi. Geçen yıla göre bütün tavukta kilogram fiyatı yüzde 40 arttı. Fiyatların dengesini bulduğunu, o nedenle Ramazan ayında herhangi bir artış yaşanmayacağını belirten Beyaz Et Sanayi ve Damızlıkçıları Birliği Başkanı Naci Kaplan, "Şu anda bütün pilicin kilogram fiyatı toptanda 11.50 TL. Bu perakende 14.95 ila 16 TL arasında değişiyor. Geçen yıl perakende fiyatı 12 TL idi" dedi. Her Ramazan ayının ilk haftasında tavuk eti tüketiminin yüzde 30 artış gösterdiğini anlatan Kaplan, "Herhangi bir zam yapılmayacak" diye konuştu.REIS Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Ramazan ayının bereketiyle geldiğini söyledi. Özellikle pirinç, fasulye, yeşil ve kırmızı mercimek fiyatlarının üreticide gerilediğini anlatan Reis, bunun bir hafta içinde raf fiyatlarına da yansıyacağını kaydetti. Reis, "Baldo ve Osmancık pirincinin fiyatı Ocak 2021'e göre ortalama yüzde 15 düştü. Ocakta fabrika çıkış fiyatı 7.80 lira olan dökme Osmancık pirinci 6.60 liraya geriledi. 10.50 lira olan dökme baldo pirinç de 8.90 liraya indi" dedi. Kuru fasulyenin de üreticide fiyatlarının yüzde 15 düşüş gösterdiğini aktaran Reis, kilogramı 10.50 lira olan dökme fasulyenin 9 liraya indiği bilgisini verdi. Kırmızı ve yeşil mercimek fiyatının da üreticide yüzde 5 gerilediğini aktaran Reis, "Dökme kırmızı mercimek 9.30 liradan 8.90 liraya yeşil mercimek de 8.70 liradan 8.20 liraya geriledi" şeklinde konuştu. Bulgur ve nohut fiyatlarının ocak ayına göre aynı olduğunu anlatan Reis, "9 ml çapında nohutun kilogramı üreticide 6.60 lira. Bulgur da 3.80 lira. Bunlarda bir düşüş yok ancak fiyat artışı da söz konusu değil" ifadelerini kullandı. Reis, Ramazan ayında mercimek, pirinç ve bulgur tüketiminde yüzde 20 artış olduğunu ekledi.BAKLAVA ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan'da tatlı tüketiminin arttığını belirterek, "Günde ortalama 1.100 ton baklava tüketilirken bu Ramazan ayında 2.5 kat artış gösterir. Ancak bu yıl restoranların kapalı olması nedeniyle 2 bin ton civarında kalacaktır" dedi. Her Ramazan'da iftar sofralarını süsleyen güllacın günde ortalama 300 ton tüketildiğini belirten Mehmet Yıldırım, "Fiyatları ise içindeki malzemeye göre 60 ila 80 TL arasında değişecek" şeklinde konuştu. Baklava fiyatlarının fıstık ve sadeyağ fiyatlarındaki artış nedeniyle yüzde 20 arttığı bilgisini veren Yıldırım, "Bu yıl fıstıklı baklavanın kilogramı 130- 140 TL olacak. Bu geçen yıl 100-110 TL idi" dedi. Ramazan'da günde 300 ton kadayıf tüketildiğini anlatan Yıldırım, bunun fiyatının da baklavayla aynı olduğunu kaydetti. Tulumbanın da Ramazan'da en çok tercih edilen tatlılar arasında olduğu bilgisini veren Yıldırım, "Bunun fiyatı da 15 TL'den başlıyor 50 TL'ye kadar çıkıyor" ifadelerini kullandı.