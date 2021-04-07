IMF: Türkiye ekonomisi yüzde 6 büyür

IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı. Bu yıla ilişkin küresel büyüme tahmini yüzde 5.5'ten 6'ya çıkardı. Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021 büyüme tahmini yüzde 6.3'ten 6.7'ye yükseltildi. Çin'in bu yıl yüzde 8.4 büyüyeceğini öngören IMF, Türkiye ekonomisinin de 2021'de yüzde 6 ve 2022'de yüzde 3.5 büyüyeceği tahmininde bulundu. Türkiye için enflasyon tahmini ise bu yıl için yüzde 13.6, gelecek yıl için yüzde 11.8 olarak belirlendi. İşsizliğin de bu yıl 12.4 olacağı tahmin edildi.