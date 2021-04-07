İstanbul’da Ramazan pidesi 4 TL

Ramazan ayı yaklaştıkça pide fiyatları da merak konusu oldu. İstanbul'da 365 gram sade pide 4 liradan, 365 gram susamlı-yumurtalı pide ise 5 liradan satılacağı açıklandı. İstanbul Fırıncılar Odası tarafından pide fiyatına ilişkin teklifi değerlendiren İstanbul Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu, kentte 2021'de tüm fırınlarda geçerli olacak pide fiyatlarını belirledi. 2020'de 350 gramlık sade pide 3 lira, 350 gramlık yumurtalı susamlı pide fiyatı da 3.5 liraydı. Bu yıl ise 365 gram sade pide 4 TL'den satılacak. Halk Ekmek büfelerinde ise fiyatın 1.5 TL olacağı duyuruldu. İzmir'de de Fırıncılar Odası ile İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nin imzasıyla, pide fiyatı belli oldu. Buna göre, İzmir'de 250 gram pide 3 liradan satılacak. Ramazan pidesinin tarifesi, 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihinden itibaren geçerli olacak.