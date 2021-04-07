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Giriş Tarihi: 7.4.2021

PTT, ‘turkishsouq.com’ ile yurtdışına açılacak

PTT, ‘turkishsouq.com’ ile yurtdışına açılacak
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "turkishsouq.com" platformu üzerinden 47 farklı ülkeye ürün ihraç edilir hale gelindiğini belirterek, "Yaklaşık 300 bin ürünümüzün dünya piyasasına arz edilmesini sağlamıştır" dedi. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye-Katar e-Ticaret İşbirliği Projesi kapsamında Katar Postası CEO'su Faleh Al Naemi'yi makamında kabul etti. Al Naemi de bugün turkishsouq'un e-ihracat platformunun ulusal ve uluslararası niteliğiyle ele alındığını belirterek, tüm dünya haklarının e-ticaret üzerinden Türk ürünlerini satın alma imkânına kavuştuklarını söyledi. ANKARA
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PTT, ‘turkishsouq.com’ ile yurtdışına açılacak
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