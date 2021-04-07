Yapay zekâda istihdam hedefi 50 bin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4'üncü Sanayi Devrimi ve onun yapay zekâ gibi bileşenlerini bir sıçrama tahtası olarak gördüklerini belirterek, "Gençlerimizi yapay zekânın ortaya çıkaracağı yeni sektörlere yönlendirmeyi istiyoruz" dedi. Dünya Ekonomik Forumu tarafından düzenlenen Global Teknoloji Yönetişimi Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi oturumunda konuşan Varank, "Yapay zekâ dahil kritik teknolojilerde işletmelerin ve insan kaynaklarının gelişimini desteklemek için bakanlığımız bünyesinde yeni bir Genel Müdürlük kurduk. Girişimleri koordine etmek için TÜBİTAK bünyesinde Yapay Zekâ Enstitüsünü, güvenli ve kaliteli veri paylaşımını sağlamak için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bünyesinde Büyük Veri ve Yapay Zekâ Uygulamaları Dairesi Başkanlığını kurduk" dedi.Varank, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisinin, Beşeri Sermayeyi Geliştirmek ve İstihdamını Artırmak, Araştırma, Girişimcilik ve İnovasyonun Desteklenmesi, Kaliteli Verilere ve Teknik Altyapıya Erişimin İyileştirilmesi, Yapay Zekâya Sosyal ve Ekonomik Uyumu Hızlandıracak Düzenlemeler Yapmak, Uluslararası İş Birliğinin Güçlendirilmesi, Kamu ve Özel Sektörde Yapısal ve İş Gücü Dönüşümünü Hızlandırmak başlıklarında 6 öncelikli alan etrafında tasarlandığını anlattı.