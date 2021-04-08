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Giriş Tarihi: 8.4.2021

Akıllı imalat yapan KOBİ’ye 1 milyon destek

Akıllı imalat yapan KOBİ’ye 1 milyon destek
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı'nın "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" çağrısını kamuoyuyla paylaştı. KOSGEB'in "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını söyleyen Varank, "Akıllı dijital teknolojileri geliştiren veya bunları imalat süreçlerinde kullanan KOBİ'leri 1 milyon liraya kadar destekleyeceğiz" açıklamasını yaptı. Bakan Varank, "Biz de dijital teknolojilerle verimliliğin artmasını, standartlara tam uyumlu ve kaliteli ürünlerin üretilmesini ve böylece KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmayı hedeflerimiz arasına koyduk" ifadelerini kullandı.
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Akıllı imalat yapan KOBİ’ye 1 milyon destek
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