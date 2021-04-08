Dar gelirliye yeni çözüm

TASARRUF finansmanı sektörüne yönelik yasal düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin sektörün geleceği için çok önemli bir adım olduğunu belirten Birevim Genel Müdürü Av. Mahir Orak, "Yasayla birlikte 100 milyon TL sermaye şartından dolayı 40'tan fazla oyuncunun bulunduğu sektörde birleşme, satın alma gibi farklı opsiyonlar da görülebilecek. Düzenlemenin ardından tasarruf finansı sektörüne yönelik güvenin artacağını düşünüyorum. Bu yöntemle ev ya da taşıt satın alma olasılığı düşük olan veya olamayan yüzbinlerce dar ve orta gelirli insana çözüm sunuyoruz" dedi.