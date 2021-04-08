Hizmet-İş'te Mehmet Yüce dönemi

Genel Kurulda konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "HAK-İŞ olarak, demokrasi ve millet iradesine darbe iması oluşturacak tüm açıklamaları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Milletin imkanlarıyla o makamlarda olanlar millete ayar veremez, demokrasimize müdahale edemezler. Oturdukları yerlerden ahkam kesenler hadlerini bilecek" dedi.

HAK-İŞ'e bağlı Hizmet-İş Mersin Şubesi'nin 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe, temizlik ve hijyen koşullarına uygun gerçekleştirilen genel kurula Genel Başkan Mahmut Arslan videokonferans yöntemiyle katılırken, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Vekili Av. Hüseyin Öz, Genel Başkan Yardımcıları Halil Özdemir, Celal Yıldız, Mehmet Keskin, Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, Genel Sekreter Remzi Karataş, Mersin Şube Başkanı Hüseyin Gün, Adana Şube Başkanı Abdurrahman Yücel, Karaman Şube Başkanı Mehmet Bayrakçı, Niğde Şube Başkanı Kadir Yenel, Genel Merkez Kadın Komite Başkanı Hatice Ayhan, şube delegeleri ve basın mensupları katıldı.

ARSLAN: "KİMSE MİLLETİMİZE AYAR VEREMEZ"

Genel Kurulda konuşan Genel Başkan Mahmut Arslan, 104 emekli amiralin imzasıyla yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "Gece yarısı yayınlanan bildiriye karşı HAK-İŞ Konfederasyonumuz, aynı gün içinde bir karşı bildiri yayınlamıştır. Bu bildiriye karşı çok net ve çok sert bir tavır koyduk. Bu ülke ne yazık ki darbelerden çok çekti. Darbelerin faturasını en çokta çalışanlar olarak biz ödedik. Başta 12 Eylül darbesi olmak üzere, 28 Şubat süreci, 27 Nisan e-bildirisi, 71 muhtırası ve 15 Temmuz gibi ülkenin geçmişine ve geleceğine kasteden darbeci zihniyetten, en çok çalışanlar olarak biz çektik" dedi. 12 Eylül askeri darbesinde çalışanların ikramiyelerinin sınırlandırıldığını, kıdem tazminatı hakkının talan edildiğini ifade eden Arslan, "Sendikal yapılarımız darmadağın edildi. HAK-İŞ ve HİZMET-İŞ kapatıldı. Çok zorluk çektik. Özellikle 28 Şubat'ta da benzer şekilde bir post modern darbe ile karşılaştık. Ne yazık ki Türkiye'nin 300 milyar doları hortumlandı ve Türkiye büyük bir yoksullukla karşı karşıya kaldı. Kazanılmış haklarımızı kaybettik. Ama Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez 15 Temmuz'da bu darbecilere hadleri bildirildi. 15 Temmuz'da sokaklara dökülen milletimiz, siyasal görüşleri ne olursa olsun FETÖ'cü hainlere karşı dik durdu. Biz HAK-İŞ olarak, demokrasi ve millet iradesine darbe iması oluşturacak tüm açıklamaları şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Milletin imkanlarıyla o makamlarda olanlar millete ayar veremez, demokrasimize müdahale edemezler. Oturdukları yerlerden ahkam kesenler hadlerini bilecek" dedi.

"HADDİNİ BİLMEYENLERE HADLERİNİ BİLDİRMEK İÇİN DEMOKRATİK TEPKİMİZİ KOYACAĞIZ"

HAK-İŞ'in hangi dönem olursa olsun kim iktidarda olursa olsun darbelere karşı net bir tavır aldığını ve bu tavrından dolayı da ağır faturalar ödediğini söyleyen Arslan, "Demokrasimize bundan sonrasında da sahip çıkacağız. Demokrasi yoksa sendikacılık yok, demokrasi yoksa haklarımız yok. Haddini bilmeyenlere hadlerini bildirmek için demokratik tepkimizi koyacağız" dedi. Demokrasilerde ifade özgürlüğünün olduğunu, ancak örgüt kurarak gece yarılarında yüce Türk milleti diyerek başlayan bildiriler yayınlamanın tarihi deneyimlerimizle darbelere zemin hazırlama anlamına geldiğini ifade eden Arslan, Türkiye'de bu tür imaların bir daha konuşulmaması için sorumlularından yargı önünde hesap sorulmasının önemine dikkat çekti. Arslan, "Bu ve benzeri girişimlere karşı gerek yargının gerekse tüm sivil toplum örgütlerinin tepki koymasını demokrasimiz açısından çok önemli ve anlamlı buluyoruz. 15 Temmuz'da sokaklara çıkan ilk HAK-İŞ olmuştur bugünde bunlara karşı gereken ilk tepkiyi HAK-İŞ göstermiştir" diye konuştu.

"MERSİN'DE YENİ BİR ADIM ATTIK"

KİT'lerde çalışan henüz kadro alamamış emekçiler için mücadeleyi sürdürdüklerini belirten Arslan, "Mersin bölgesinde başta PTT olmak üzere, Devlet Hava Meydanları, Devlet Malzeme Ofisi, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi KİT'lerde uzun yıllardır örgütlü olduğumuz, toplu sözleşme süreçlerini sürdürdüğümüz ama kadro alamadığımız arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın da kadro taleplerini inşallah gerçekleştirmek üzere yoğun bir mücadele göstermekteyiz. 696 sayılı KHK ile pek çok arkadaşımız kadro aldı ancak KİT'ler de çalışan arkadaşlarımız kapsam dışında kaldı. Mücadelemizin bir ayağını da KİT'lerdeki arkadaşlarımızın kadro alabilmesi yönünde olacak şekilde belirledik" dedi. Hizmet-İş Sendikası Mersin Şubesi'ni yeni bir temsilcilikten öte, sağlam temeller üzerine yeniden inşa edilmiş bir emek kalesi olarak gördüklerini ifade eden Arslan, "Özgür iradeyle seçilecek arkadaşlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da işçi kardeşlerimizin taleplerine ve sorunlarına daha hızlı ve çözüm odaklı çalışmalar yürüteceklerine gönülden inanıyoruz" dedi.

BELEDİYE EMEKÇİLERİNE TEBRİK

Pandemi kaynaklı zorlukların en büyüğünü belediye emekçilerinin yaşadığına dikkat çeken Arslan, "Pandemi döneminde sağlık emekçilerinin yanı sıra belediyelerde çalışan üyelerimiz de zorluklarla karşılaşmıştır. Belediye hizmetlerinde gece gündüz canla başla çalışan emekçilere yürekten teşekkür ediyorum. Pandeminin önlerine engel koymasına, pek çoğunun COVID-19 testinin pozitif çıkmasına rağmen üyelerimiz işlerini hiçbir zaman aksatmadılar. Türkiye'deki bütün belediye emekçilerini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

AKDENİZ BELEDİYE BAŞKANI GÜLTAK'TAN ARSLAN'A TEŞEKKÜR

Akdeniz Belediye Başkanı M. Muhammet Gültak, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'a, HAK-İŞ'in ortaya koyduğu diyalog eksenli çalışmalardan dolayı teşekkür etti. İşçinin hakkını koruyan, adaleti sağlayan, işvereni de mağdur etmeyen bir anlayışın hakim olması gerektiğini ifade eden Gültak, "HAK-İŞ bu anlayışı layıkıyla temsil ediyor. Akdeniz Belediyesi emekçileri maaşlarını 4 ay geriden alıyordu. Biz maaşları zamanında ödüyoruz" dedi.