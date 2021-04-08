İstanbul Havalimanı’nda erişilebilir taksi hizmette

Engelli yolcuların rahat kullanabilmesi ve sunulan tüm hizmetlerden faydalanabilmesi için de özel olarak tasarlanan İstanbul Havalimanı yeni bir hizmeti daha hayata geçirdi. Hareket kısıtlılığı yaşayan ve havalimanından taksi ile ulaşımını sağlayacak yolcular için erişilebilir siyah lüks taksi İstanbul Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı.

Binimi kolaylaştırıcı koltuk mekanizmasına sahip, erişilebilir taksiyi kullanmak isteyen yolcular, gelen yolcu katı karşılama bölgesinde bulunan taksi masasına taleplerini ileterek taksiyi kullanabilecekler. İstanbul Havalimanı'nda otizm, serebral palsi, görme engelli ve hareket kısıtlılığı gibi farklı zorluklar yaşayan yolcularına, havalimanı otoparkından başlayarak uçuş kapısına kadar bir çok hizmeti bir arada sunuyor