KİPTAŞ Genel Müdürü'nden kentsel dönüşüm açıklaması

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Gençlik Sokak'ın riskli alan ilan edilmesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ tarafından 192 hanenin yenilenmesi için hazırlanan projeye bazı mahalle sakinleri karşı çıktı. Zaman içeresinde projeyle ilgili anlaşma sağlayamayan ve çoğunluk sayıya da ulaşamayan mülk sahiplerinin Pazartesi günü elektrik, su ve doğalgaz bağlantıları kesildi. Mahalleli ise İBB yönetiminin verdiği söz tutmadığını öne sürdü. Mahalleli 'Kentsel dönüşüm için adalet nöbetindeyiz', 'İBB başkanına imzalı taahhütnamesini hatırlatmak için buradayız' yazılı dövizler açarak protesto etti.



Yeşilpınar Mahalle'sinde KİPTAŞ'ın yüzde 60 kesintiye gittiğini belirten mahalleliler, "100 metrekare yerimiz 40 metrekareye düşürülüyor. Eğer 80 metrekareye tamamlamak istersek de metrekare başına 5-6 bin TL ödeme yaparak borçlanmamız isteniyor. Biz kentsel dönüşüme karşı çıkmıyoruz, rantsal dönüşüme karşıyız" dedi.



Kentsel dönüşüm muammasına KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt düzenlenen basın toplantısıyla cevap verdi. Kurt "Bir deprem olması durumunda insanlar hayatını kaybedebilir. Kanunen 6 ay içerisinde yapıları yıkmamız gerekiyor" diye konuştu.

Yeşilpınar'daki söz konusu bölgenin 2006 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla "Riskli Alan" ilan edildiğini, mahkeme kararıyla da bunun tescil edildiğini söyleyen Kurt, bölgede herkesin tapu tahsis belgesi bulunmamasına karşın KİPTAŞ'ın tüm vatandaşları hak sahibi olarak kabul ettiğini belirtti.

Yeşilpınar Mahallesi'nde 158 hak sahibi ile 192 bağımsız birimin bulunduğunu ifade eden Kurt, "69 hak sahibi KİPTAŞ'la anlaştı. Uzlaşanlardan 30 bağımsız birim tahliye edilerek yıkıldı. Henüz sözleşme imzalamayan 89 kişi kaldı" diye konuştu. Bölgenin Sulukule gibi yapılacağı iddialarını kabul etmeyen Kurt, projeyi zamanında tamamlayamamaları durumunda hak sahiplerine başka bir bölgeden konut teklif ettiklerini bildirdi.



Hak sahipleriyle yapılan görüşmeler sırasında mimari proje hazırlayarak, ruhsat aldıklarını dile getiren Kurt, "Projede hak sahiplerinin mevcut kullanım alanı kat brütü kabul edilerek, yüzde 20 yenileme kesintisi yapıyoruz. Kesinti yapılan alanı da isteyene metrekaresi 3 bin TL'den veriyoruz.

Başlangıçta bu miktar 5 bin TL iken rekabetle müteahhitlerden bu rakamı 3 bin TL'ye indirdik. Vatandaşlar ödemeyi de isterse şimdi isterse konutu aldıktan sonra 36 ayda yapabilecek. Uzlaşma şartları İstanbul'daki benzer örneklere göre en iyisi. Hak sahiplerine taşınma ile bin 350 liradan başlayan kira yardımında da bulunuyoruz" şeklinde konuştu.