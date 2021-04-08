Türkiye'nin uzaydan görülebilen ilk yapısı olacak! SCADA Mimari Tasarım Yarışması sonuçlandı

Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji projesinin yönetim binası için düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin önemli mimarlık ofisleri tarafından hazırlanan 61 proje yarıştı.

Katılan projelerin yenilenebilir enerjinin önemine ve geleceğine vurgu yapabilecek ikonik bir bina tasarımı hedefiyle mekansal bütünlük, yenilik, özgünlük, estetik ve uygulanabilirlik yönünden değerlendirildiği yarışmada, Yüksek Mimar Caner Bilgin ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin'in "Vaha" isimli projesi birincilik ödülüne layık görüldü.

"Toprak Kule" isimli proje ikinci, "İçgüdü" isimli proje yarışmada üçüncü olurken, "Yer Gök Arası", "Güneş Yolu", "Çeper", "logos", "Tepe", "Solark", "Çatlak", "Vaha 2" ve "Zeroone" isimli projeler ise yarışmada dereceye giren diğer çalışmalar olarak belirlendi.

Birincilik ödülünü alan "Vaha" projesine uygun şekilde inşa edilecek SCADA Merkezi, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yönetim binası olmanın yanı sıra bilim insanlarının ve öğrencilerin bir araya geldiği bir bilgi ve teknoloji merkezi olarak da hizmet verecek.

"HEM ÜLKEMİZİN HEM DE GEZEGENİMİZİN GELECEĞİNİN ANAHTARI YENİLENEBİLİR ENERJİDE"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

Bundan sadece 8 ay önce Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde "Çare temiz enerji" dediğini hatırlatan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Gerçekten hem ülkemizin hem de gezegenimizin geleceğinin anahtarı yenilenebilir enerjide. Hem fabrikamızın hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin Türkiye'ye ekonomik ve çevresel yönden büyük katkı sunacağını ve bu projeyle ne kadar gurur duyduğumuzu da ifade etmiştim. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında 3,5 milyon adet panelle 1.000 megavat üretim kapasitesine sahip olacak. 2 bin 600 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılacak ve Türkiye'nin uzaydan görülebilen ilk yapısı olacak. Ülkemizin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracak. Ülke ekonomisine, bölgeye ve çevreye çok büyük katkıları olacak. Şu anda yapımı devam etmesine rağmen 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve halihazırda Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali haline gelmiş durumda. Başlangıçtan itibaren hem fabrikamızın hem de santralimizin, üretim tesisi olmanın ötesinde, sektöre ve ülkeye hizmet edecek birer teknoloji ve bilgi üssü olmasını hedefledik. "