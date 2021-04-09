2 haftada 12 milyar $ satıldı

Merkez Bankası'ndaki başkan değişikliğinin ardından kurda yaşanan hacimsiz yükselişi satış fırsatına çeviren yerli yatırımcının Türk Lirası varlıklara geçişi son hız devam ediyor. Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduat hesaplarının büyüklüğü 19 Mart-5 Nisan tarihleri arasındaki dönemde yaklaşık 12 milyar dolar azaldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun günlük verilerine göre, söz konusunda döviz hesapları 11 milyar 958 milyon dolar azalarak 243.7 milyar dolara geriledi. Bu dönemde bireysel yatırımcının döviz hesaplarında 8 milyar 517 milyon dolar, şirketlerin hesaplarında ise 3 milyar 441 milyon dolar çözülme yaşandı.Vatandaşın döviz hesaplarının büyüklüğü 157.2 milyar dolara inerken, şirketlerin hesapları ise 86.5 milyar dolara düştü. Başkan değişikliğinin ardından ilk işlem günü 22 Mart'ta döviz hesapları bir günde 6.2 milyar dolarla rekor miktarda azalmıştı. Döviz hesaplarını bozduran yerli yatırımcının birikimlerini TL'ye çevirdiği gözlendi. BDDK verilerine göre 19 Mart-5 Nisan tarihleri arasında TL mevduatın büyüklüğü 68 milyar lira artarak 1 trilyon 636 milyar liraya çıktı.