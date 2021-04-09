Ekmek zammında yürütme durdurma talebine ret

Kocaeli Fırıncılar Odasının talep ettiği ve Kocaeli'nde 4 Şubat günü Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğinin onayı ile ekmeğe uygulanan 25 kuruşluk zam ile Kocaeli'de ekmek 2 TL oldu.

Kocaeli Valiliği ekmeğe yapılan zammın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu. Dava sürecinin uzun sürebileceğini fark eden Kocaeli Valiliği Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesine dava sonuçlanıncaya kadar zammın durdurulması için "Yürütmenin durdurulması" talebinde bulundu. Ancak bu talep mahkemece reddedildi. Mahkeme tarafından verilen ret kararı ile dava sonuçlanana kadar Kocaelili vatandaşlar ekmeği 2 TL'den almaya devam edecek.