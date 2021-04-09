Halkbank’tan 100 bin kadına 8 milyar TL kredi

HALKBANK 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlattığı Üreten Kadınlar girişiminde, 1 ayda 10 binin üzerinde kadına ulaşarak 625 milyon TL kredi kullandırdı. Yılsonuna kadar 100 bin kadına ulaşmayı hedefleyen banka, girişimci kadınlara 8 milyar TL kredi kullandıracak. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kendi işini kurmak ya da daha da büyütmek isteyen kadınları desteklemek amacıyla başlattıkları kadın girişimci kredilerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Yıl sonuna kadar 100 bin kadın girişimciye ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Arslan, "2021'in sonuna kadar 8 milyar lira kredi kullandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.8 Mart'tan bu yana hummalı bir çalışma sürdürdüklerini aktaran Arslan, "Kadın girişimci kredilerimize beklentilerimizin de üstünde ilgi oluştu. Fırsat verildiğinde kadınlarımızın ekonomik atılım yapma potansiyelinin son derece yüksek olduğuna şahit olduk. Sadece bir ayda, kadın girişimci kredimiz için 10 bin üzerinde kullandırım yapıldı ve toplamda 625 milyon lira kredi hacmi gerçekleştirildi" dedi. Kredilerin ayrıntıları hakkında da bilgi veren Arslan, ilk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş kadınlara yönelik finansmana erişimi kolaylaştırmak, iş fikirlerinin hayata geçirilmesine imkân tanımak amacıyla, 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sunduklarını kaydetti.