Hepsiburada’dan Türkiye’nin dört bir yanında “Ramazan Dayanışma Seferberliği”

Hepsiburada, milli dayanışma anlayışıyla, İl Valilikleri koordinasyonu ile gerçekleştirilen seferberliğin ilk adımında, binlerce kişinin sofrasına bereket getirmesi umuduyla Ramazan Dayanışma Paketlerini Türkiye'nin her bölgesinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı. Bu seferberliğe, değerli müşterilerini de dahil ederek iyilik hareketini büyütmek isteyen marka, Ramazan Dayanışma Paketleri'ni platform üzerinden satışa sundu.

"RAMAZAN DAYANIŞMA PAKETLERİ"NİN BEDELİNİN %30'U HEPSİBURADA'DAN

Hepsiburada, platformda yardım amaçlı 69,90 TL'ye satılan kolilerin birim maliyetinin %30'unu karşılayarak seferberliğe sunduğu katkıyı daha da büyütüyor. Böylece Hepsiburada müşterileri Ramazan ayı boyunca, Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsun evlerinden çıkmadan, Hepsiburada aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine destek olabilecek.

Hepsiburada ve müşterileri tarafından yapılan yardımlar, Türkiye'nin tüm bölgelerindeki İl Valiliklerine teslim edilerek, Valiliklerin organizasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı.

Projeye özel hazırlanan web sayfasında, destek amacıyla, satın alınan paket sayısı, dağıtılan toplam paket sayısı, gibi projeye ait bilgiler yardımlaşmaya destek verem müşteriler tarafından kolayca takip edilebiliyor.

Ayrıca bu seferberlik dışında kendisi ya da çevresindeki ihtiyaç sahipleri için, bakliyat çeşitlerinden çaya, zeytinden yağa bir ailenin temel ihtiyacı olan 13 farklı kaliteli ürünü içeren "Ramazan Dayanışma Paketleri" ile aynı içerikteki "Ramazan Erzak Kolisi"ni satın almak isteyenler, Hepsiburada tarafından kâr beklentisi olmaksızın ve ücretsiz kargo imkanı ile bu kolilere 95 TL'ye ulaşabilecekler.

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ içinden geçtiğimiz süreç ve kampanya ile ilgili şunları dile getirdi: "Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak toplum sağlığımızı, milli dayanışmayı ve yardımlaşmayı her şeyin önünde tutuyoruz. Ülkemizin içinden geçtiği bu zorlu dönemde, ihtiyaç sahibi ailelerimize hem Hepsiburada olarak ulaşmak hem de hayırsever müşterilerimizi onlarla buluşturmak istiyoruz. Yardım etmek isteyen ancak desteğini ihtiyaç sahiplerine nasıl ulaştıracağı konusunda yönlendirmeye ihtiyaç duyan müşterilerimiz için geçen sene olduğu gibi Ramazan Dayanışma Paketleri'ni hazırladık. Böylece kurduğumuz şeffaf sistem üzerinden, evlerinden çıkmadan Türkiye'nin her bölgesinden ailelere güvenle yardım elini uzatabilecekler. Geçtiğimiz yıl da İç İşleri Bakanlığı ve Valilikler ile koordineli olarak, Hepsiburada ve müşterilerimizin desteği ile Ramazan süresince yaklaşık 45 bin Ramazan paketini Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmıştık. Bu yıl da İl Valiliklerimizin koordinasyonunda belirlenen ailelere ulaşmaya başladık. Müşterilerimizle birlikte sürdürdüğümüz dayanışma ve yardımlaşma seferberliğine destek olmak isteyen veya detaylı bilgi almak isteyen herkesi Hepsiburada Ramazan Dayanışma Seferberliği sayfasına davet ediyoruz. Sayfa üzerinden dilerlerse bir ailenin yüzünü güldürebilir, yardımların kaç aileye ulaştığını anlık olarak takip edebilirler. Hepsiburada olarak bu dönemde böyle bir iyilik hareketine vesile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."