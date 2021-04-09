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Giriş Tarihi: 9.4.2021 11:27

ile , küresel çip tedarikindeki sıkıntının çözümünde iş birliği hedefliyor

AA
Japonya ile ABD, küresel çip tedarikindeki sıkıntının çözümünde iş birliği hedefliyor

ile , küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı.

Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.

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Japonya ile ABD, küresel çip tedarikindeki sıkıntının çözümünde iş birliği hedefliyor
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