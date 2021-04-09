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Giriş Tarihi: 9.4.2021

Kanal İstanbul lojistik vizyon projesi

Kanal İstanbul lojistik vizyon projesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ideal bir su yolu olarak projelendirilen Kanal İstanbul'un, dünyanın lojistik vizyon projelerinden birisi olacağını söyledi. Karaismailoğlu, "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul'un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız" dedi. Bakan Karaismailoğlu, bugün 12 milyar ton olarak gerçekleşen ticaret hacminin yüzde 90'ının deniz yolu ile taşındığını belirterek, "Dünya ticaret hacmi 2050'de 90 milyar tona ulaşacak. Büyüyen ticaret hacmi ve gelişen ticaret yolları dikkate alındığında Kanal İstanbul'un önemi ve aciliyeti görülecektir" diye konuştu.
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Kanal İstanbul lojistik vizyon projesi
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