Küresel devlere vergiden Türkiye’ye 10 milyar gelebilir

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in önerisi üzerine IMF toplantılarında gündeme gelen 'küresel asgari kurumlar vergisi' için ilk adım atıldı. Joe Biden yönetimi 135 ülkeye bir doküman yolladı. Dokümanda, OECD bünyesinde ülkelerin bir ortak karar çıkarması istendi. Çok uluslu dev şirketlerin fiziki bir bağı olsun olmasın kâr ettikleri ülkede vergi ödemesi ve aynı zamanda iştirakleri üzerinden vergi kaçırmasının engellenmesi hedefleniyor. Ayrıca vergi cennetlerine para kaçırılması gibi konuların da üzerine gidilecek. Mevcut planda ABD'nin vergi gelirlerinde ciddi bir artış bekleniyor. Ancak bu planda diğer ülkeler de vergi gelirlerini artırma konusunda bir adım atmış olacak. Asgari küresel verginin oranı konusunda henüz bir net oran üzerinde anlaşma sağlanmış değil. Ancak ABD tarafında yüzde 21'lik bir orandan bahsediliyor. ABD tarafında yeni küresel asgari vergiden elde edilecek gelirin 15 yılda 2.5 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor.Türkiye için bir projeksiyon yapılmadı ancak Türkiye'nin de 5-10 milyar TL'lik bir vergi geliri kazanacağı tahmin ediliyor. EY Türkiye Vergi Ortağı Abdülkadir Kahraman, "Tabi bir hesaplama yapmak zor. Ancak gelir üzerinden kurumlar vergisi almaya başlanınca, Türkiye'de dijital hizmet vergisi üzerinden baz alınarak bir tahmin yürütülebilir. Türkiye'den elde edilen gelirin vergisinin yüzde 12.5 olduğunu varsayarsak, mevcut dijital hizmet vergisinin de 1.4-1.5 milyar TL arasında olduğunu düşünürsek, 5-10 milyar TL arasında bir vergiden bahsetmek mümkün" dedi.