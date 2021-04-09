Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı
Giriş Tarihi: 9.4.2021 13:28

- Metro Hattı'nda Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı

- Metro Hattı'nın Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı Mecidiyeköy istasyonu, hat bakım onarım çalışmaları nedeniyle geçici bir süre işletmeye kapatılmıştır. Çalışma tamamlandığında sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden duyurulacaktır." bilgisi paylaşıldı.

Alınan bilgiye göre, bu süre içerisinde seferler Mahmutbey-Nurtepe arasında normal tarife ile kesintisiz, Nurtepe-Çağlayan arasında ise 13 dakika aralıklarla mekik işletme şeklinde yapılacak.

Yolcular, belirtilen alternatiflerle Mecidiyeköy bölgesine erişimi sağlayabilecek.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda Mecidiyeköy istasyonu geçici olarak kapatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA