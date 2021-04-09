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Giriş Tarihi: 9.4.2021 13:31

Rami Gıda Halinin yerine geçici otopark yapılacak

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Rami Gıda Halinin yerine geçici otopark yapılacak

Belediye Başkanı Deniz Köken, vatandaştan gelen soruları yanıtladı. Vatandaşların 'nin ne zaman taşınacağını sorması üzerine Başkan Köken, halin 100 araç kapasiteli geçici otopark olacağını belirtti

Başkan Deniz Köken canlı olarak yayınlanan, "Eyüpsultan Gündemi" programına konuk olarak kendisine gelen soruları yanıtladı.
İzleyicilerden gelen sorulardan biri de Rami Gıda Halinin ne zaman taşınacağı ile ilgiliydi. Vatandaşlar Rami Gıda Halinin akıbetinin ne olacağını Başkan Deniz Köken'den dinledi.

YÜZ ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK OLACAK

Başkan Deniz Köken Rami Gıda Hali ile ilgili çalışmalara başladıklarını belirterek otopark sorunu ile ilgili, "Bir sene önce bize, şubat ve mart ayı içerisinde hal taşınıyor denmişti. Bu süreç gidecekleri yerle ilgili olarak bir süre daha uzadı. Ancak ben kendi çalışmalarıma başladım. Yüz araçlık otopark oradan rahatlıkla çıkar. Otuz beş araçlık parkın içerisinde de otopark yeri ayarladık. Geçiş süreci böyle işleyecek. Şunu da belirteyim haziran ayı içerisinde halin gideceği bilgisi de geldi" dedi.

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Rami Gıda Halinin yerine geçici otopark yapılacak
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