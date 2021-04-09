THY’nin MAX uçakları gökyüzüne geri dönüyor

Türk Hava Yolları (THY) filosundaki B737 MAX tipi uçaklarını yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden gökyüzüyle buluşturmaya hazırlanıyor. THY filosundaki TC-LCE kuyruk tescilli uçak, bugünkü test uçuşunu başarıyla tamamladı. THY yeniden gökyüzüyle buluşacak uçaklarda görev alacak özel bir ekip belirledi. Pilot ve kabin memurlarından oluşan 267 kişilik uçuş ekipleri aldıkları eğitim ile B737 MAX tipi uçaklara ve yaşanan sürece her yönüyle hâkim olacak.

Bakım, uçuşa elverişlilik ve uçuş eğitimlerinde yapılan değişiklikler sonrası ülke otoritelerinin verdiği izinler doğrultusunda ABD, Kanada ve Avrupa'da uçuşlara yeniden başlayan Boeing 737 MAX tipi uçakları Türkiye'de de gökyüzü ile buluşuyor.



Dünyanın en genç uçak filolarına sahip havayolu şirketleri arasında bulunan Türk Hava Yolları (THY) filosundaki B737 MAX tipi uçakları 2 yıllık bir aranın ardından yeniden gökyüzüyle buluşturmaya hazırlanıyor.





TEST UÇUŞLARI YAPILDI



Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan uçakların Türkiye'deki test uçuşları da gerçekleştirilmeye başlandı. İlk aşamada kuyruk tescilleri TC-LCA ve TC-LCE olan iki uçak tarifeli seferler yapacak. İlk tarifeli uçuş ise 12 Nisan'da İstanbul-Ankara arasında gerçekleştirilecek. TC-LCE kuyruk tescilli uçak, yaklaşık iki yıl aradan sonra bugün yeniden havalanarak Marmara Denizi üzerinde bir saat süren test uçuşuna başarıyla tamamladı.



ÖZEL BİR EKİP EĞİTİM ALIYOR



THY yeniden gökyüzüyle buluşacak uçaklarda görev alacak özel bir ekip belirledi. Pilot ve kabin memurlarından oluşan 267 kişilik uçuş ekipleri aldıkları eğitim ile B737 MAX tipi uçaklara ve yaşanan sürece her yönüyle hâkim olacak. Bu uçaklar ile seyahat edecek yolcuların aklındaki tüm soru işaretleri kabin ekipleri tarafından yanıtlanacak. Yeniden uçmaya başlayan uçak sayısı arttıkça eğitim alan ekip de genişleyecek.



Son 20 yılda küresel havayolu endüstrisindeki payını giderek artıran ve salgın öncesi dönemde büyüme hedeflerine başarıyla ilerleyen THY, B737 MAX tipi uçakların en önemli müşterileri arasında bulunuyor. Bayrak taşıyıcı havayolu 2019 yılında yaşanan krizde bu tipteki 12 adet uçağını kalıcı olarak yere indirmiş ve 12 adet uçağını da üretici firmadan teslim alamamıştı. Yaşanan durum şirketin 2019 yılı uçuş planlarına ve operasyonel performansına önemli ölçüde zarar vermişti.





GÜVENİLİRLİĞİ EASA VE FAA TARAFINDAN ONAYLANDI



İki yıl önce bir yazılım arızası nedeniyle tüm dünyada operasyonları durdurulan B737 MAX tipi uçaklar için uygulanan yazılım ve eğitim iyileştirmeleri en yüksek standartlara göre tasarlandı ve test edildi. Boeing şirketinin, en güvenilir uçaklar arasında yer almasını hedeflediği uçak tipi çalışmalar sonucunda Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden gerekli uçuş onaylarını almayı başardı. Türk Hava Yolları da yeniden uçuşa geçecek uçakları için gerekli tüm prosedür ve testleri en yüksek standartta uyguluyor.