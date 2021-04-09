Turizm çalışanlarına aşılama başladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hafta başından itibaren havacılık ve turizm sektörü çalışanlarına aşılamanın başladığını bildirdi. Ersoy, "Aşılamada önceliği açık olan tesislere veriyoruz. Açılma sıralarına göre devam edeceğiz. Burada tesislerin güvenli turizm sertifikasına sahip olup olmadığına bakıyoruz. Güvenli turizm sertifikasına sahipse çalışanları turizm geliştirme ajansının sistemine yüklüyorlar. Sırası gelenlere hızlı bir şekilde aşılamaları yapılıyor" dedi. Turizmde güven duygusunun çok önemli olduğunu belirten Ersoy, "Geçen sene zaten Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nı başlatan Avrupa'daki ilk ülkelerden biriyiz. Ancak en detaylı ve en etkili şekilde uygulayan tek ülkeyiz. Diğer ülkeler bunu kopyalamaya çalışsa da aslında çok başarılı olamadı" şeklinde konuştu. Yabancı turist sayısında yumuşak bir artışın başladığını belirten Ersoy, "Rusya, Ukrayna veya diğer yakın coğrafyadaki ülkeler nisan sonu itibarıyla gelmeye başlıyorlar. Yoğunluğun özellikle Antalya bölgesinde olacağını düşünüyoruz. Ramazan Bayramı ile yavaş yavaş iç turizm hareketi artar. Avrupa ülkelerinden gelişler başlar.Sezon hızlanır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.