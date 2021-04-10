Akaryakıtta tavan fiyat arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt tavan fiyatlarını yeniden belirledi. Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Mart'ta başlayan tavan fiyat uygulaması kapsamındaki 81 ilde fiyatlar güncellendi. Buna göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı değişmedi. İlde benzinin litre fiyatı, en yüksek 7.07 TL, motorininki 6.43 TL olacak. Anadolu Yakası'nda ise benzinin litresi en yüksek 7.08 TL'den 7.09 liraya, motorinin ise 6.44 TL'den 6.45 liraya yükseltildi. Ankara'da en yüksek 7.13 lira olan benzinin litresi 7.15 TL, motorinin litresi 6.51 TL oldu. İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7.16 lira, motorinin litresi ise 6.52 lira olarak sabit tutuldu. EPDK, daha önce üç defa tavan fiyat uygulamasına gitmişti.