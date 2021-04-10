Aydem Yenilenebilir Enerji borsa kodu ne, talep toplama tarihleri ne zaman? Aydem halka arz ne zaman yapılacak ve hisse fiyatı ne kadar?

AYDEM ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ VE HİSSE FİYATI!

Firmadan yapılan açıklamaya göre, halka arz için talep toplama tarihleri 19-22 Nisan, hisse başı fiyat aralığı ise 8,50-9,90 TL olarak belirlendi.

Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL-1,3 milyar TL aralığında, şirketin halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak. Konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım'ın üstlendiği, Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım'ın eş liderler olarak görev alacağı halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.