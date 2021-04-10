Çin'e demiryoluyla ihracı yapılacak bor ürünlerinin sevkiyatı için ikinci tren yola çıktı. Son durak Çin'in Şiyan istasyonu olacak. Yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarda taşınacak rafine bor ürünleri, Kırka bor işletmesinde üretildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Eti Maden, TCCD ile birlikte Çin'e demiryoluyla ikinci tren sevkiyatını yapıyor. Kırka'daki bor işletmemizde üretilen rafine bor ürünleri, yaklaşık 50 konteyner blok vagonlarda Çin'in Şiyan istasyonuna doğru yeniden yola çıktı" dedi.Dönmez, ilk teslimatın şubatta tamamlandığını hatırlatırken, şöyle konuştu:"Özellikle Kovid-19 nedeniyle dünya ticaretinde ve deniz taşımacılığında yaşanan yapısal bozulma, lojistik sektöründeki ekipman sıkıntıları ve buna bağlı olarak deniz yoluyla yapılan sevkiyatlarda geçen yılın sonlarında artan yüksek navlunlar hâlâ sürüyor. Deniz navlunlarının zirve yaptığı bu dönemde ihracatçılarımız da demir yoluyla daha fazla ihracat arayışına girdiler."