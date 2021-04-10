İhtiyaç sahiplerine ücretsiz soğan ve patates dağıtılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, stoktaki patates ve kuru soğanı ihtiyaç sahibi ailelere bedelsiz dağıtacaklarını açıkladı. Pakdemirli, Kovid-19 salgını sürecinde otel, lokanta gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanan talep daralması nedeniyle yurtiçi ve dışı piyasalarda patates ve soğan satışlarının gerilediğine, bu nedenle stok oluştuğuna dikkat çekti.Pakdemirli şunları kaydetti: "Patates ve soğan piyasalarında ortaya çıkan bu durumun çiftçilerimizi olumsuz etkilememesi ve stoklardaki ürünün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı ile görevlendirildi.Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerden, üretici örgütlerimiz aracılığıyla 2020 yılı mahsulü olan patates 25 kilogramlık çuvallanmış olarak kilogram başına 85 kuruştan satın alınacak ve ihtiyaç sahiplerine bedelsiz dağıtılacak."