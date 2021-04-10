Linkli dolandırıcılığa dikkat! Dolandırıcılar Ramazan ayını suistimal etmek istedi

Pandemi dönemini fırsat bilen dolandırıcılar şimdi de yeni bir yöneteme başvurdu. Dolandırıcılar, devlet tarafından pandemi nedeniyle Ramazan ayına özel geri ödemesiz 3 bin lira destek verildiği yönünde mesaj atıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ismini dahi yanlış yazan dolandırıcılar, mesajda şu ifadeleri kullanarak insanları tuzağa düşürüyor: "Aile ve Sosyal Çalışma Bakanlığı tarafından sağlanan Ramazan Ayı 3000 TL hibe ödemenizi almak için buradan başvurabilirsiniz"



GELEN MESAJLARI DİKKATE ALMAYIN

Mesajdaki internet sitesini tıklayan vatandaşların telefon rehberi ele geçiriliyor ve rehberdeki herkese dolandırıcıların mesajı gönderiliyor. Dolandırıcılar telefon rehberini ele geçirerek rehberdeki herkese telefonun sahibi tarafından mesaj gönderiyor. Yakınlarından mesaj geldiğini düşünen vatandaşlar, tereddüt etmeden mesajdaki internet sitesine tıklayarak dolandırıcıların ağına düşüyor. E-devlet sitesinin sahte bir kopyasına yönlendiren internet sitesi daha sonra kişilerin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek hesaplarını boşaltıyor. Yapılan onlarca uyarıya rağmen dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşlar durumu emniyete bildiriyor. Aile Bakanlığı yetkilileri ise bakanlığın 3 bin liralık hibe ödemesinin olmadığını telefonlarına gelen mesajları dikkate almamaları gerektiğini söyledi.