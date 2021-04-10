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Giriş Tarihi: 10.4.2021 09:29 Son Güncelleme: 10.4.2021 09:31

SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin için tavan fiyatı tablosu güncellendi

AA
SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin için tavan fiyatı tablosu güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (), 81 ilde iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatlarının tespitine ilişkin fiyat farkı tablosunu güncelledi.

EPDK'nin 17 Mart'ta aldığı ve iki ay süreyle uygulanacak akaryakıt fiyatının tespitine ilişkin kararda değişikliğe gidildi. Buna göre, Ankara'da daha önce litre başına 6 kuruş olarak açıklanan fark 8 kuruş olarak güncellendi.

Fiyat farkı İstanbul Anadolu Yakasında 1 kuruştan 2 kuruşa yükseldi. İzmir'de ise 9 kuruş olan fark sabit kaldı. EPDK tarafından daha önce yapılan açıklamada, tüketicileri korumak, sektörün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını devam ettirebilmek ve ortaya çıkan "kar oyunlarının" tekrarlanmaması amacıyla tavan fiyat uygulanması kararı alındığı duyurulmuştu.

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor! Akaryakıtta 'tavan fiyat' kararı ile benzin ve motorin fiyatları...

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SON DAKİKA! Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin için tavan fiyatı tablosu güncellendi
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