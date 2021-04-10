Son dakika: NFT çılgınlığı dünyayı sardı! Yarım milyar dolara dayandı!

DÖRT AYDA %1.785 ARTIŞ

O kadar hızlı büyüyorlar ve o kadar ilgi çekici şeyler satılıyor ki NFT'lerde 2021'in başlangıcından bu yana büyüme oranı yüzde 1.785'e kadar çıktı. En büyük 10 NFT piyasalarının ürettiği projelerin değeri 432 milyon dolara kadar ulaştı. Ancak öyle NFT projeleri var ki ve potansiyel de o kadar yüksek ki bu projelerin hızlı bir şekilde 10 milyarlarca dolara çıkması çok kolay gibi.