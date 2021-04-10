Son dakika: NFT çılgınlığı dünyayı sardı! Yarım milyar dolara dayandı!

Son zamanlarda kripto para dünyasında yeni bir trend ortaya çıktı. Sanat eserlerini ve koleksiyonu yapılabilecek her şeyi dijitalleştirip satmak mümkün hale geldi. (N)on-(F)ungible (T)oken'lardan (NFT) bahsediyoruz… Aslında kripto para dünyasında 'token'in alt başlığı olarak gelişen NFT'ler, sanat eserlerini veya koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren bir dijital sertifika.
DÖRT AYDA %1.785 ARTIŞ
O kadar hızlı büyüyorlar ve o kadar ilgi çekici şeyler satılıyor ki NFT'lerde 2021'in başlangıcından bu yana büyüme oranı yüzde 1.785'e kadar çıktı. En büyük 10 NFT piyasalarının ürettiği projelerin değeri 432 milyon dolara kadar ulaştı. Ancak öyle NFT projeleri var ki ve potansiyel de o kadar yüksek ki bu projelerin hızlı bir şekilde 10 milyarlarca dolara çıkması çok kolay gibi.
DA VINCI TABLOSU SATIŞA ÇIKIYOR
Örneğin bir açık artırmada satılan en pahalı yağlı boya tablo unvanını elinde bulunduran Leonardo da Vinci'nin Salvator Mundi tablosu, NFT olarak satışa sunuluyor. Salvator Mundi tablosu, 2017'de 450 milyon 300 bin dolara Badr bin Abdullah bin Muhammed bin Farhan Al Saud tarafından satın alınmıştı. İşte o resmi, 2019'da çıkan 'The Last Leonardo' kitabının yazarı Ben Lewis NFT'ye çevirdi ve satışa sundu. Ben Lewis bu satıştan 450 milyon dolar bekliyor ve bu gelir, yağlı boya tabloyu 2005'te bin 175 dolara satan Hendry Ailesi'yle paylaşılacak.
SPORDA HIZLA YAYILIYOR
En bilinen NFT satışları ise Kanadalı şarkıcı Grimes'ın, eserini 5.8 milyon dolarlık NFT'ye satması, Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'in, ilk tweet'ini 2.9 milyon dolara satması. Spor tarafında da NFT'ler hızla yaygınlaşıyor. Son dönemde, spor dünyası da NFT üzerinden eser alım-satımlarına dahil olmuş durumda. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin lisanslı satış noktası NBA Top Shots, rekor rakamlara LeBron James'in ürünlerini sattı. NFT ile kupalar, dijital spor kartları, ürün tasarımları ve dergi kapakları da satılıyor.
MESUT ÖZİL DE SATIŞ YAPTI
Türkiye'den de Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil de NFT pazaryeri Nifty Gateaway üzerinden giysileri ve kramponlarının dahil olduğu bir koleksiyonu satışa çıkarmıştı. Next Chapter Boots ve The Kit isimli materyalleri açık artırma yoluyla satışa sunan Özil'in ürünleri, toplam 4 bin doları aşan bedel ile alıcı buldu.