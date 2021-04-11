Akbank sendikasyonunu % 100’ün üzerinde yeniledi

AKBANK, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 675 milyon doların üstünde destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2.50 ve Euribor+yüzde 2.25 olarak gerçekleşti. Sendikasyona 18 ülkeden 35 banka katıldı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Akbank'ın güçlü bilanço ve sermaye yapısı ile bankacılık sistemine olan güveni tazeleyen bir sendikasyon işlemine daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. Sendikasyona gelen yüzde 126'lık rekor talep Akbank ve Türk bankacılık sistemine güvenin göstergesi" dedi.