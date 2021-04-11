Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Akbank sendikasyonunu % 100’ün üzerinde yeniledi
Giriş Tarihi: 11.4.2021

sendikasyonunu % 100’ün üzerinde yeniledi

Akbank sendikasyonunu % 100’ün üzerinde yeniledi
AKBANK, yenilediği sendikasyon kredisi ile Türkiye ekonomisine 675 milyon doların üstünde destek sağladı. 367 gün vadeli sendikasyon kredisinin maliyeti Libor+yüzde 2.50 ve Euribor+yüzde 2.25 olarak gerçekleşti. Sendikasyona 18 ülkeden 35 banka katıldı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Akbank'ın güçlü bilanço ve sermaye yapısı ile bankacılık sistemine olan güveni tazeleyen bir sendikasyon işlemine daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. Sendikasyona gelen yüzde 126'lık rekor talep Akbank ve Türk bankacılık sistemine güvenin göstergesi" dedi.
piyasalar
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
Kısaca şirketinizden bahseder misiniz?
ARKADAŞINA GÖNDER
Akbank sendikasyonunu % 100’ün üzerinde yeniledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA