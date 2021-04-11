Yerli otoya yerli çip





JAPONYA'DAN GELDİ LABORATUVARA GİRDİ

Çalışanlarının tamamının Türk olduğu bilgisini veren Erdal Bayram, "Hatta çoğunluğu bütün eğitimini Türkiye'de almış. Avrupa ve Amerika'dan gelip burada çalışan bilim insanları var aramızda. En son doktorasını yarı iletken sektöründe yapan bir arkadaşımız Japonya'dan geldi ve aramıza katıldı. Yeni katılımlara da açığız. Türkiye'ye yönelik eğilim arttı. Bu artışa paralel olarak biz de aramıza katılımlar bekliyoruz" dedi. Laboratuvarın iki vardiya çalıştığını söyleyen Çalışkan ise, "Ağırlıklı olarak gençlerin çalıştığı laboratuvarımız gece 23.00'a kadar açık" dedi.