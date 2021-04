Yılda 11.3 milyon ton gıda israf ediyoruz

Dünya nüfusunun hızla artması, kaynakların yetersizliği, küresel ısınma ve pandemi nedeniyle gıda dünyanın en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu tartışma ile birliktede gözler gıda israfına çevrildi. Birleşmiş Milletler (BM) son verilerine göre, Türkiye'de her yıl 11.3 milyon tondan fazla gıda israf ediliyor. Bu, her yıl kişi başına evlerde 93, restoranlarda 28, satış noktalarında 16 kilogram yiyeceğin çöpe atıldığı anlamına geliyor. Verilere göre dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf ediliyor. İsrafın yüzde 61'i evlerde yapılıyor. Dünya genelinde israf edilen gıdanın toplamı dünyanın etrafını 7 kez dolanacak TIR kuyruğu anlamına geliyor. Türkiye'deki gıda israfının boyutlarının ortaya çıkartılması için bir araştırma yapıldı. Buna göre araştırmaya katılanların yüzde 27'si evlerinde gıda israfı yaptığını belirtti. Geri kalan ise başkalarını sorumlu tuttu.