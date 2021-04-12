21 bin çiftçinin borçlarına yapılandırma

Çiftçilerinnefes almasını sağlayacak, sorunlarını çözecek adımlar da atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında 21 bin çiftçinin yaklaşık 1 milyar lira tutarındaki kredi borcu yapılandırılıyor.Yapılandırma, Tarım Kredi Kooperatifleri'nden kullandıkları 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla vadesi geçmiş olan borçları kapsıyor. Taksitlendirmede çiftçilerin ödeyecekleri yüzde 18'lik faizin yüzde 6'sı Hazine tarafından karşılanıyor. Yapılandırılacak tutar hesaplandıktan sonra çiftçilere iki alternatif sunulacak. Temerrüt faizi kullanılarak takip edilen kredilerin biriken faizleri silinecek, yüzde 18 olan güncel faiz oranının yüzde 6'sını devlet karşılayacak. Çiftçilere isterse peşin ya da yüzde 30'u peşin üç yıl eşit taksitle ödeme imkânı sunuluyor. İlk peşinat ekimde yapılabilecek.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım sektörünün geçen yıl yüzde 4.8 büyüdüğünü belirterek, "Çiftçimizi mağdur etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Son üç yılda destekleri yüzde 65 artırdık. Destek artarak devam etti, hem de müdahale alımlarının olduğu bir döneme girdik" dedi.