40 mesleğe daha belge zorunluluğu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş kazaları açısından yüksek risk grubundaki "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki 143 meslekte, belgeli çalışan şartı bulunan 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi. Buna göre, madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere; aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğal gaz sayaç sökme-takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yer altı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte, Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak. Belge zorunluluğu sayesinde mesleklerde iş kazaları yüzde 25 azaldı. Yeni listeyle belge zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183'e yükseldi. Belge zorunluluğu için sınav ve belgelendirme ücretleri, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu kapsamda, bugüne kadar 1 milyon 200 bin belgeli çalışan için toplam 1 milyar 120 milyon 574 bin lira ödeme yapıldı. ANKARA