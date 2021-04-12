Bağcılar-Bakırköy metro hattı 2022’de hizmete giriyor

Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Bağcılar ilçelerini birbirine bağlayan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bağcılar Kirazlı metro istasyonundan başlayıp Bakırköy İDO İskelesi'nde sona eren 8 kilometrelik metro hattı şantiyesinde incelemede bulundu. İncirli istasyonundaki şantiyede yapılan incelemede Karaismailoğlu'na Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik etti.



KAZI ÇALIŞMALARININ YÜZDE 66'SI TAMAM



İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Bakırköy(Sahil)-Bahçelievler-Güngören-(Bağcılar) Kirazlı Metro hattımızın; Bakırköy (İDO) - İncirli istasyonları arası yaklaşık 3,1 kilometre çift hat TBM Tünel imalatlarını tamamladık. İncirli makas yapısının tamamlanması üzerine, TBM Tünel imalatı İncirli İstasyonundan Kirazlı'ya doğru yeniden başladı. İstasyonlarda kaba inşaat, tünellerde kalıcı iç kaplama işlerine devam ediyoruz. NATM ve Acil Çıkışlar için toplam 11 şaft açıldı. Yalnız acil çıkışlar için 3 şaft, TBM makinesinin çıkması için ise Kirazlı da 1 şaft hazırlıkları devam ediyor. Metro inşaatımızın; tünel kazı çalışmalarının yüzde 66'sı, istasyon betonarme işlerinin yüzde 47'si ve ray serimi işlerinin yüzde 25'i tamamlanmıştır. Projede toplam fiziki ilerlememiz yüzde 62'dir. Projemizi 2022 yılı sonunda tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.



BAĞCILAR'DAN BAKIRKÖY SAHİL 13.5 DAKİKA



Başkan Çağırıcı ise "Yakında hizmete girecek olan bu metro hattı sayesinde 13.5 dakika gibi kısa bir zamanda Bakırköy sahile inebileceğiz ve bu hat bütün metrolarla bağlantılı olacak. Hemşehrilerimiz İstanbul'un dört bir yanına hızlı ve güvenli şekilde ulaşabilecek. İlçemiz, İstanbul'umuz ve ülkemiz adına çok sevindirici bir gelişme" diye konuştu.



TEK YÖNDE SAATTE 70 BİN YOLCU TAŞIYACAK



8.4 km uzunluğundaki Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı, Kirazlı istasyonundan Kayaşehir metro hattı ile, Bakırköy Özgürlük Meydanı İstasyonu'ndan Halkalı-Gebze Marmaray hattı ile ve İncirli istasyonundan ise Metrobüs hattı ile entegre olacak.

Tek yönde saatte 70 bin yolcuya hizmet verecek olan hatta; Kirazlı, Molla Gürani, Yıldıztepe, İlk Yuva, Haznedar, İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy İDO olmak üzere 8 istasyon bulunuyor. İlk durak olan Kirazlı ile son durak Bakırköy İDO arası 13.5 dakika olacak.