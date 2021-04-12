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Giriş Tarihi: 12.4.2021 09:36

’nin yeni lansman filmi yayında

Banvit Jumbo Ailesi’nin yeni lansman filmi yayında

, yenilenen ambalajıyla Klasik Jumbo Sosis ve bu kategoriye eklediği Cheddarlı Jumbo ve Mini Jumbo Sosis için hazırladığı yeni filmde, hayatında hiçbir değişikliğe yer vermeyenlerin bile Jumbo Sosis lezzetlerine hayır diyemeyeceğini söylüyor.

Türkiye'nin en çok bilinen ve tercih edilen beyaz et markası* Banvit, Jumbo Sosis severleri mutlu eden yenilikçi ürünleri Klasik Jumbo, Cheddar Peynirli ve Mini Jumbo Sosis ürünleri için digital mecrada yeni bir reklam kampanyası başlattı.

"Banvit Tütsülenmiş Jumbo Sosis" ailesinin konu edildiği kampanya, kendini hayatın renklerine ve yeniliklerine kapatan Mesut karakterinin, tesadüf eseri Jumbo sosis ile tanışmasını ve sonrasında değişen ve renklenen hayatını konu alıyor.

Banvit BRF, Klasik, Cheddarlı ve Mini Jumbo Sosislerin lezzetini anlatabilmek için hazırladığı bu eğlenceli lansman filminde "Lezzet insanın hayatına neler katabilir?" sorusunun yanıtını veriyor. Nisan başında yayına alınan lansman filmini izlemek için tüketicilerini sosyal medya hesaplarına davet eden firma, yeni lezzetlerinin duyurusunu alışılagelmiş lansman filmlerinin dışında farklı bir tarzda gerçekleştiriyor.

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Banvit Jumbo Ailesi’nin yeni lansman filmi yayında
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