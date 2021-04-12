Banvit Jumbo Ailesi’nin yeni lansman filmi yayında

Türkiye'nin en çok bilinen ve tercih edilen beyaz et markası* Banvit, Jumbo Sosis severleri mutlu eden yenilikçi ürünleri Klasik Jumbo, Cheddar Peynirli ve Mini Jumbo Sosis ürünleri için digital mecrada yeni bir reklam kampanyası başlattı.

"Banvit Tütsülenmiş Jumbo Sosis" ailesinin konu edildiği kampanya, kendini hayatın renklerine ve yeniliklerine kapatan Mesut karakterinin, tesadüf eseri Jumbo sosis ile tanışmasını ve sonrasında değişen ve renklenen hayatını konu alıyor.

Banvit BRF, Klasik, Cheddarlı ve Mini Jumbo Sosislerin lezzetini anlatabilmek için hazırladığı bu eğlenceli lansman filminde "Lezzet insanın hayatına neler katabilir?" sorusunun yanıtını veriyor. Nisan başında yayına alınan lansman filmini izlemek için tüketicilerini sosyal medya hesaplarına davet eden firma, yeni lezzetlerinin duyurusunu alışılagelmiş lansman filmlerinin dışında farklı bir tarzda gerçekleştiriyor.