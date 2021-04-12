‘Devletimizin müdahalesi çiftçiye nefes aldırdı’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, üreticinin elinde kalan 300 bin ton patates, 40 bin ton soğan ve 75 bin ton çeltik, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) tarafından alınarak, Ramazan ayında 81 ilde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yılda 1 milyon 200 bin ton patatesin üretildiği, Türkiye'nin en büyük patates üreticisi ili Niğde'den ilk sevkıyat da gerçekleşti. Günde 30 TIR patatesin sevk edileceği kente gelen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, patateslerin Ramazan'da, ihtiyaç sahiplerinin sofrasında olacağını söyleyerek, "Salgın dönemi olmasaydı ekonomi ve pazarlama içerisinde tüketilebilecek miktarda ürünlerdi. Ancak böyle bir durum olunca devletimiz, üreticilerimizin mağduriyetlerini önledi" dedi. Üreticinin 15 kuruşa dahi satamadığı patates, TMO tarafından 85 kuruşa alınacak.Karar, kara kara düşünen üreticiyi de memnun etti. Niğdeli patates üreticisi Necdet Ünal, "Patateslerimiz depoda kalacaktı. Buradan gidecek patateslerin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağı için de çok mutluyuz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi. Konya'nın Meram ilçesi Ziraat Odası Başkanı Murat Yağız ise "Bu karar çiftçimize nefes aldırdı. Devletimiz bunu yapmamış olsaydı biz bu malı çöpe dökecektik. Allah devletimize zeval vermesin. Bize, Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmek düşüyor" şeklinde konuştu.Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Edirneli üreticiler de karara sevindi. En fazla çeltiğin üretildiği İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, "Bölgemizde üreticinin elinde 450-500 bin ton çeltik var. Tüccarlar bir süredir alımı durdurmuştu. Fiyatlar 3 TL'ye kadar düştü. Üretici elindeki ürünü satamayınca yeni sezon hazırlıklarına başlayamadı. Alınan karar son derece yerinde" dedi. İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Sedat Balcılar da, "Pandemiden dolayı pirinç tüketiminin düşük olduğu bir yıl yaşıyoruz. Lokanta, otellerimiz kapalı, düğün, mevlit yapılmıyor. Yunanistan'ın da 150 bin ton çeltiği devredeceği, hatta 2021'de çıkacak ürünleri koyacak yeri yok iken, TMO bize sahip çıktı" dedi. İpsalalı üretici Hasan Yavaş ise, "Üreticinin yeni sezon ekimleri için nakit sıkıntısı vardı. Yeni sezon ekimlerimiz durma noktasına gelmişti. Tam ekim sezonundayız. Yeni döneme umutla bakmaya başladık" diye konuştu.NİĞDE ve Nevşehir'den gelen 10 TIR'dan dördü İstanbul'a ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği 164 bin aileye 10 kilo soğan, 20 kilo patates ulaştırılacak. İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, "Bu hizmet devletimizin, çiftçimizin ve ihtiyaç sahibi vatandaşımızın her zaman yanında olduğunun göstergesi" dedi.