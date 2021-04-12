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Giriş Tarihi: 12.4.2021 15:40 Son Güncelleme: 12.4.2021 16:06

Fatih Dönmez: ile iş birliğimizi geliştirme kararı aldık

Fatih Dönmez: Libya ile iş birliğimizi geliştirme kararı aldık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, " ile petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun'u makamında ağırladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık binasında, Libya'da geçici birlik hükumetinde göreve başlayan Petrol Gaz Bakanı Muhammed Ahmed Oun ile görüşme gerçekleştirdi. Bakan Dönmez, verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere iş birliğimizi geliştirme kararı aldık" ifadesini kullandı.

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Fatih Dönmez: Libya ile iş birliğimizi geliştirme kararı aldık
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