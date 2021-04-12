İstanbul Havalimanı Ramazan’a hazır

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve bölgedeki en önemli aktarma merkezi özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı Ramazan ayı boyuncu birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ramazan ayı için özel olarak süslenen İstanbul Havalimanı'nda "Uzağın yakın olduğu bir Ramazan, aslında en güzel Ramazan" konseptiyle düzenlenecek etkinliklerde Ramazan ayının ruhunu yansıtacak bir çok kültür ve sanat etkinliği bir arada yapılacak.

Havalimanının iç ve dış hat terminallerindeki çeşitli noktalarda ney, kanun, gitar dinletilerinin yanı sıra ahşap oymacılığı ile hat ve ebru sanatının incelikleri yolculara anlatılacak. Ayrıca Ramazan ayının olmazsa olmazları Karagöz- Hacivat Tiyatrosu, Ramazan davulcusu, macun ve pamuk şekeri havalimanındaki yerini alacak. İstanbul'un hafızasının büyük bir kısmına ev sahipliği yapan kültür kurumu SALT'ın arşivlerinden derlediği kent manzaraları, Ramazan atmosferi ve insana odaklanan fotoğraflardan oluşan Şehr-i İstanbul isimli fotoğraf sergisi ise yolcuları kısa bir zaman yolculuğuna çıkaracak.