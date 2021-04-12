Nakdi ücret desteğinin kapsamı genişliyor

Hükümet milyonlarca kişinin istihdam edildiği yiyecek, içecek sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine nefes aldıracak bir uygulamayı daha devreye alıyor. Bu sektörde faaliyet gösteren işyerlerinde martta sigortalı çalışıp da işvereni tarafından ücretsiz izne ayrılanlara bin 500 lira nakdi ücret desteği verilecek. Martta sigortalı olarak çalışan ve nisan, mayısta ücretsiz izne çıkarılmayıp da çalışmaya devam edenlerin sigorta primini de devlet karşılayacak. İşverene de bin 341 lira prim desteği verilecek. Nakdi ücret desteğinin genişletilmesi yaklaşık 282 bin çalışanı kapsayacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Erdem, sektörde çalışan 537 bin kişinin 165 bininin kısa çalışmadan, 90 bin kişinin de nakdi ücret desteğinden yararlandığını belirterek, "17 Nisan'dan önce çalışanlar kısa çalışma, ücretsiz izin ile nakdi ücret desteğinden yararlanıyordu. Sonrası için işe girenler açıkta kalıyordu. Kısa çalışma, nakdi ücret desteğinden yararlanamayanları dâhil ettik" diye konuştu.Turizmcilere nakdi ücret desteğinin bayram sonuna kadar devam edeceğini anımsatan Erdem, "30 Haziran'a kadar Cumhurbaşkanımızın uzatma yetkisi var. Ayrıca çalışıyorlarsa normalleşme desteğimiz var. İşçi-işveren sigorta primini buradan karşılıyoruz" dedi.