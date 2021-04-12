Yerli roket motoru ilk testini geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Uzay Programı'nda 2023'te Ay'a gönderilmesi hedeflenen insansız uzay aracında kullanılabilecek milli ve özgün hibrit roket motorunun ateşleme testini başarıyla geçtiğini açıkladı. Bakan Varank, Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş.'nin Şile'deki Roket Motor Ateşleme Tesisi'nde yüksek basınçlı kompozit tankları, vana ve regülatör sistemleri hakkında bilgi aldı. Hibrit Sonda Roketi'nin itki sistemi dikey ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise Ay'a sert iniş görevinde kullanılması planlanan hibrit roket motoru için yapıldı.