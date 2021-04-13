BEÜ Uzay Mühendisleri yetiştirecek

Bülent Ecevit Üniversitesinin büyüme ve gelişme hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin milli uzay programını desteklemek ve nitelikli uzay mühendisleri yetiştirmek amacıyla BEÜ Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği lisans bölümü açılması konusundaki teklifleri, YÖK tarafından uygun bulundu.

YÖK'ün bu onayı ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bu bölümün açıldığı Türkiye'nin 11'inci, Batı Karadeniz Bölgesinin ise ilk devlet üniversitesi olacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, son birkaç yıldır Grizu-263 Uzay takımının uydu odaklı uzay bilimleri alanında yürüttüğü başarılı çalışmalar başta olmak üzere üniversitemiz bilim takımlarınca bu alanda devam eden projeler ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin havacılık ve uzay bilimleri alanında gerçekleştirdiği atılımların memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin mühendislik bilimleri alanında köklü ve nitelikli eğitim birikimine sahip olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Çufalı, "Üniversitemizin mühendislik alanındaki geçmişten gelen tecrübesini ülkemizin yerli ve milli uzay teknolojilerine destek vermesine imkan sağlayabilecek önemli bir bölüm açılmaktadır. Üniversite olarak milli uzay programına katkı verecek uzay mühendisleri yetiştirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu vesileyle yeni bölümün açılması hazırlıklarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, bölümün bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.