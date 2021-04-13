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Giriş Tarihi: 13.4.2021 09:29

Çip krizi Mitsubishi'yi vurdu! 3 fabrikada üretim düşecek...

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Çip krizi Mitsubishi'yi vurdu! 3 fabrikada üretim düşecek...

Otomobil üreticisi Mitsubishi, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi sebebiyle 'da iki, 'da bir fabrikasında seri üretimi düşürecek.

Kyodo ajansının haberine göre, akıllı telefon ve 5G ağ ekipmanlarına yönelik artan çip talebi sonrası, otomobil üreticileri tedarik sıkıntısı çekmeye devam ediyor.

Mitsubishi, motor ve fren sistemlerinde kullanılan çip tedariki problemi nedeniyle Japonya'nın Okayama ve Aiçi bölgelerindeki fabrikalarında seri üretim oranını düşürecek.

Uygulamanın hangi modellerin üretimini sekteye uğratacağı bildirilmedi. Öte yandan firma, Tayland'da bulunan bir fabrikasında da üretimi azaltacak.

Çip problemi sebebiyle Japon üretici Subaru da daha önce, Gunma eyaletinde 2020'de yaklaşık 570 bin araç çıkardığı motor ve montaj fabrikalarında üretimi 2 hafta durduracağını açıklamıştı.

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Çip krizi Mitsubishi'yi vurdu! 3 fabrikada üretim düşecek...
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